Помощник премьера Швеции подал в отставку из-за незаконной рыбалки

Скандал с Нильссоном касается событий осени 2021 года. В Швеции запрещено ловить угря без разрешения, так как они находятся под угрозой исчезновения. Однако тогда морская полиция нашла у Нильссона четыре ловушки с угрями. Сам политик заверил, что ловушки ему не принадлежат.

Через год ему позвонил представитель полиции с тем же вопросом, однако он снова отрицал, что ловушки принадлежали ему.

Однако в конце концов Нильссон перезвонил полиции, чтобы исправить свои показания, и заплатил штраф в размере 38 800 крон ($3800).

Под давлением оппозиционных сил в парламенте, желавших услышать объяснения от премьера Швеции и слушаний об обстоятельствах назначения его помощника, Нильссон объявил о решении уйти в отставку.