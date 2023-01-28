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Помощник премьера Швеции подал в отставку из-за незаконной рыбалки

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В Швеции запрещена ловля угря без разрешения
В Швеции запрещена ловля угря без разрешения
Фото: depositphotos.com

Один из ближайших помощников премьер-министра Швеции Петер Магнус Нильссон подал в отставку после скандала с незаконным ловом угрей. Об этом 26 января написали The Local и BBC.

Скандал с Нильссоном касается событий осени 2021 года. В Швеции запрещено ловить угря без разрешения, так как они находятся под угрозой исчезновения. Однако тогда морская полиция нашла у Нильссона четыре ловушки с угрями. Сам политик заверил, что ловушки ему не принадлежат.

Через год ему позвонил представитель полиции с тем же вопросом, однако он снова отрицал, что ловушки принадлежали ему.

Однако в конце концов Нильссон перезвонил полиции, чтобы исправить свои показания, и заплатил штраф в размере 38 800 крон ($3800).

Под давлением оппозиционных сил в парламенте, желавших услышать объяснения от премьера Швеции и слушаний об обстоятельствах назначения его помощника, Нильссон объявил о решении уйти в отставку.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оппозиция, Швеция, штраф, скандал, рыбалка, премьер-министр, исчезновение, давление
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