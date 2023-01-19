В Швеции двух братьев осудили за шпионаж для России. Один из них получил пожизненное заключение

Братья шпионили против Швеции от имени России в течение 10 лет, говорится в приговоре. Среди прочего, они, как утверждается, раскрыли большое количество документов и передали их в Россию.

"И планирование, и исполнение проходили в организованной форме", – указал суд в приговоре.

Старший брат, 42-летний Пейман Киа, приговорен к пожизненному заключению за шпионаж при отягчающих обстоятельствах и несанкционированное использование секретных данных. Младший брат, 35-летний Паям Киа, приговорен к девяти годам и 10 месяцам тюремного заключения за шпионаж при отягчающих обстоятельствах.

По словам председателя суда Монса Вигена, их цель заключалась в том, чтобы обогатиться. Он отметил, что смягчающих обстоятельств нет.

Осенью 2021 года старший брат, имеющий опыт работы в службе безопасности страны и вооруженных силах и в то время работавший высокопоставленным главой органа власти, был арестован. Позже младший брат также был арестован.

В ноябре 2022 года им обоим было предъявлено обвинение в шпионаже с отягчающими обстоятельствами, последовавший за этим судебный процесс проходил в обстановке строгой секретности и безопасности.

По данным окружного суда, шпионская деятельность осуществлялась в рамках работы старшего брата в службе государственной безопасности и службе военной разведки Швеции. Оба брата отрицали свою причастность к правонарушениям.