В Австрии разоблачили российского шпиона. Он собирал информацию для оценки реакции Запада на вторжение в Украину

Подозреваемый – 39-летний грек с российскими корнями. Он сын бывшего сотрудника российского ГРУ, который во время своей действительной службы находился в Германии и Австрии в качестве дипломата.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый контактировал с дипломатами и представителями разведки из разных стран и находился в Москве незадолго до и во время военного вторжения в Украину сил РФ.

Есть подозрение, что его использовали как источник информации о внешней политике, обществе в целом и политике безопасности среди австрийского населения, страны и прессы, и поэтому его затем привезли в Москву для оценки возможной реакции за рубежом в преддверии вторжения в Украину.

Австрийский спецназ провел обыск в доме подозреваемого. У него изъяли детектор сигналов, подслушивающие устройства, защитный костюм, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты.

Грек подозревается в разглашении государственной тайны, ему грозит до пяти лет тюрьмы. После временного задержания мужчину отпустили на свободу.