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Российский шпион, задержанный в Эстонии и обмененный в 2018 году, сбежал обратно – СМИ

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Вторжение РФ в Украину "преступление", считает Зинченко
Вторжение РФ в Украину – "преступление", считает Зинченко
Фото: svoboda.org

Россиянин Артем Зинченко, который в 2017 году был приговорен в Эстонии к пяти годам за сотрудничество с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ, вернулся обратно в Эстонию. Об этом 18 ноября сообщили СМИ, в частности Yahoo News и Eesti Päevaleht.

Зинченко был первым агентом российской военной разведки, арестованным в Эстонии. В 2018 году он был обменен Россией на гражданина Эстонии, находящегося под стражей в РФ, отмечает СМИ. Теперь российский шпион вернулся в Эстонию и попросил там убежища. Yahoo News отметило, публично о побеге Зинченко не сообщала ни одна сторона. Инцидент будет считаться "унизительным ударом" и для Кремля, и для ГРУ.

В начале октября Yahoo News имело возможность пообщаться с Зинченко. Он поделился, что решение переехать из РФ было мотивировано "жестокостью Кремля как внутри страны, так и за рубежом", а также тем, что он считал "гуманным" отношение Эстонии к нему. Также Зинченко не поддерживает войну России против Украины. Он заявил, что для него вторжение РФ – "преступление", а 24 февраля было разрушено "все, что было между ним и его государством". Зинченко добавил, что в России установился "режим со всеми аспектами тоталитаризма".

Сначала уехали жена и дети Зинченко. Позже и он, продав квартиру в Санкт-Петербурге, выехал из страны.

Зинченко уверяет, что эстонские спецслужбы не помогали ему в организации побега.

Контекст:

Харьюский суд Эстонии в 2017 году приговорил Зинченко к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в передаче военной разведке России сведений о перемещениях эстонской военной техники и армии, а также о стратегически важных объектах, информирует Yahoo News.

В феврале 2018 года российские власти обменяли Зинченко на эстонца Райво Суси, приговоренного в России к 12 годам лишения свободы также по делу о шпионаже.

Теги: Россия, Украина, Эстония, шпионаж, Санкт-Петербург, арест, разведка, ГРУ
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