Российский шпион, задержанный в Эстонии и обмененный в 2018 году, сбежал обратно – СМИ

Зинченко был первым агентом российской военной разведки, арестованным в Эстонии. В 2018 году он был обменен Россией на гражданина Эстонии, находящегося под стражей в РФ, отмечает СМИ. Теперь российский шпион вернулся в Эстонию и попросил там убежища. Yahoo News отметило, публично о побеге Зинченко не сообщала ни одна сторона. Инцидент будет считаться "унизительным ударом" и для Кремля, и для ГРУ.

В начале октября Yahoo News имело возможность пообщаться с Зинченко. Он поделился, что решение переехать из РФ было мотивировано "жестокостью Кремля как внутри страны, так и за рубежом", а также тем, что он считал "гуманным" отношение Эстонии к нему. Также Зинченко не поддерживает войну России против Украины. Он заявил, что для него вторжение РФ – "преступление", а 24 февраля было разрушено "все, что было между ним и его государством". Зинченко добавил, что в России установился "режим со всеми аспектами тоталитаризма".

Сначала уехали жена и дети Зинченко. Позже и он, продав квартиру в Санкт-Петербурге, выехал из страны.

Зинченко уверяет, что эстонские спецслужбы не помогали ему в организации побега.