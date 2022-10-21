Россия оживляет шпионские сети в Европе, используя больше женщин и молодежь – СМИ

Газета отмечает, что самые опасные шпионы, убийцы и диверсанты президента РФ Владимира Путина редко бывают женщинами. Поэтому французские спецслужбы обратили внимание на некую Юлию Шифманович, подавшую заявку на визу и довольно долго ожидающую разрешения на въезд.
"Задержка или окончательный отказ в выдаче визы является результатом "непонятного" мнения французских спецслужб", – рассказал изданию французский дипломат.
Издание сообщает, что Шифманович оказалась спутницей Александра Кулагина, сотрудника части №29155 161-го специального учебного центра российской военной разведки ГРУ, подразделения, ответственного за покушение в 2018 году на семью Скрипалей в Солсбери (Великобритании) с использованием препарата "Новичок".
С тех пор западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали эту угрозу, установив всех ее участников. Однако заявка на получение визы во Францию на фоне войны в Украине будет означать, что названное подразделение ГРУ не исчезло. И теперь они выберут новые профили, женщин или очень молодых агентов, чтобы избежать западного наблюдения и европейских ордеров на арест, считает авторы статьи.
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Пострадал также полицейский Ник Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.
Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Правоохранители считают, что вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жил Скрипаль.
В июне 2018-го после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Стерджесс не выжила.
В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России.