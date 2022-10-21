Россия оживляет шпионские сети в Европе, используя больше женщин и молодежь – СМИ

Газета отмечает, что самые опасные шпионы, убийцы и диверсанты президента РФ Владимира Путина редко бывают женщинами. Поэтому французские спецслужбы обратили внимание на некую Юлию Шифманович, подавшую заявку на визу и довольно долго ожидающую разрешения на въезд.

"Задержка или окончательный отказ в выдаче визы является результатом "непонятного" мнения французских спецслужб", – рассказал изданию французский дипломат.

Издание сообщает, что Шифманович оказалась спутницей Александра Кулагина, сотрудника части №29155 161-го специального учебного центра российской военной разведки ГРУ, подразделения, ответственного за покушение в 2018 году на семью Скрипалей в Солсбери (Великобритании) с использованием препарата "Новичок".

С тех пор западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали эту угрозу, установив всех ее участников. Однако заявка на получение визы во Францию на фоне войны в Украине будет означать, что названное подразделение ГРУ не исчезло. И теперь они выберут новые профили, женщин или очень молодых агентов, чтобы избежать западного наблюдения и европейских ордеров на арест, считает авторы статьи.