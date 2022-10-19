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Сына друга Путина задержали и арестовали на две недели в Норвегии за запуск дрона

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Сын Якунина запускал беспилотник над Шпицбрегеном
Сын Якунина запускал беспилотник над Шпицбрегеном
Фото: depositphotos.com

17 октября норвежская полиция задержала, а на следующий день суд арестовал на две недели 47-летнего Андрея Якунина – сына бывшего главы компании "Российские железные дороги" Владимира Якунина. Об этом сообщило издание The Barents Observer.

Мужчину задержали в городе Хаммерфест за запуск дрона на Шпицбергене и, возможно в других местах Норвегии, пишет СМИ. 

По информации The Barents Observer, это четвертый случай за неделю, когда полиция задерживает людей по подозрению в незаконном запуске беспилотников или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии. 

Дрон Якунина полиция изъяла. 

Компания Андрея Якунина Venture Investments & Yield Management в комментарии российскому РБК подтвердила факт задержания. В компании заявили, что Якунин использовал дрон в Норвегии в августе во время отпуска.

"Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", – сообщили там. 

The Barents Observer объясняет, что гражданам РФ запрещено вести съемку с дрона в Норвегии. Якунин, как заявил его адвокат изданию, не считал, что нарушает закон, так как является гражданином Великобритании. Однако, по информации СМИ, лодка, принадлежащая Якунину с лета несколько месяцев плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. На ее борту нашли российский паспорт Якунина, сообщило издание. 

Контекст:

Андрей Якунин живет в Италии и занимается инвестиционным бизнесом. "Радио Свобода" называет его отца другом президента РФ Владимира Путина. Владимир Якунин был партнером Путина по дачному кооперативу "Озеро", отметило СМИ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Норвегия, арест, паспорт, беспилотники, задержание, Владимир Якунин, адвокат, лодка, Шпицберген
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