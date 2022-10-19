Сына друга Путина задержали и арестовали на две недели в Норвегии за запуск дрона

Мужчину задержали в городе Хаммерфест за запуск дрона на Шпицбергене и, возможно в других местах Норвегии, пишет СМИ.

По информации The Barents Observer, это четвертый случай за неделю, когда полиция задерживает людей по подозрению в незаконном запуске беспилотников или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии.

Дрон Якунина полиция изъяла.

Компания Андрея Якунина Venture Investments & Yield Management в комментарии российскому РБК подтвердила факт задержания. В компании заявили, что Якунин использовал дрон в Норвегии в августе во время отпуска.

"Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", – сообщили там.

The Barents Observer объясняет, что гражданам РФ запрещено вести съемку с дрона в Норвегии. Якунин, как заявил его адвокат изданию, не считал, что нарушает закон, так как является гражданином Великобритании. Однако, по информации СМИ, лодка, принадлежащая Якунину с лета несколько месяцев плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. На ее борту нашли российский паспорт Якунина, сообщило издание.