Энергетики ДТЭК за двое суток вернули свет для 32 тыс. семей в Донецкой области

Пока обесточенными остаются 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

"Несмотря на обострение ситуации в области, энергетикам удалось получить разрешение военных на проведение ряда работ и возобновить электроснабжение более 32 тыс. семей. Пока обесточенными остаются 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", – отмечается в сообщении ДТЭК.