Энергетики ДТЭК за двое суток вернули свет для 32 тыс. семей в Донецкой области

"Несмотря на обострение ситуации в области, энергетикам удалось получить разрешение военных на проведение ряда работ и возобновить электроснабжение более 32 тыс. семей. Пока обесточенными остаются 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", – отмечается в сообщении ДТЭК.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.