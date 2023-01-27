Исландия обещает помочь восстановить энергосектор Украины – Минэнерго

Стороны обсудили помощь энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.
Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения – ракет, дронов и артиллерии. Он добавил, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.
"Тордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности, украинскому энергетическому сектору", – говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны отметили заинтересованность в сотрудничестве по направлению возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.
В декабре 2022 года правительство Исландии заявило о выделении дополнительных $3 млн для поддержки Украины в условиях зимы и российских обстрелов. Сообщалось, что эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.