Исландия обещает помочь восстановить энергосектор Украины – Минэнерго

Стороны обсудили помощь энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.

Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения – ракет, дронов и артиллерии. Он добавил, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.

"Тордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности, украинскому энергетическому сектору", – говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны отметили заинтересованность в сотрудничестве по направлению возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.

В декабре 2022 года правительство Исландии заявило о выделении дополнительных $3 млн для поддержки Украины в условиях зимы и российских обстрелов. Сообщалось, что эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк.