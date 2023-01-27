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Исландия обещает помочь восстановить энергосектор Украины – Минэнерго

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Энергосистема Украины сильно пострадала от российских обстрелов и ракетных атак
Энергосистема Украины сильно пострадала от российских обстрелов и ракетных атак
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Исландия намерена оказывать помощь энергетическому сектору Украины, пострадавшему от российских обстрелов. Об этом заявил 26 января министр окружающей среды, энергетики и климата Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон в беседе с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Стороны обсудили помощь энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.

Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения – ракет, дронов и артиллерии. Он добавил, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.

"Тордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности, украинскому энергетическому сектору", – говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны отметили заинтересованность в сотрудничестве по направлению возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.

https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyFinland/posts/pfbid0Z9dnyxaCD8h7RqvJPRJYPYhSqXe1P6m9prSWoGsvod5CfdK2jMYF797irmxgz9kSl

В декабре 2022 года правительство Исландии заявило о выделении дополнительных $3 млн для поддержки Украины в условиях зимы и российских обстрелов. Сообщалось, что эти средства страна передаст Фонду энергетической поддержки Украины и бюджетной поддержки через Всемирный банк.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Исландия, помощь, Министерство энергетики, война России против Украины, энергосистема, Герман Галущенко
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