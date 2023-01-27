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С утра уже превышены лимиты и применяются аварийные отключения электричества в 10 областях – "Укрэнерго"

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Энергетики не успевают восстанавливать энергосистему после серий вражеских ракетных обстрелов, отмечают в "Укрэнерго"
Энергетики не успевают восстанавливать энергосистему после серий вражеских ракетных обстрелов, отмечают в "Укрэнерго"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo (архив)

Утром 27 января в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании пояснили, что атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. При этом потребление электроэнергии в Украине 27 января остается на том же уровне, что и до вчерашней массированной атаки. 

"При этом энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – отметили в компании. 

Всем облэнерго установили лимиты потребления, действующие в течение суток.

"Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в 10 областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – подчеркнули в "Укрэнерго". 

Кроме того, в регионах, где высоковольтная инфраструктура испытала 26 января российские удары, в частности в Одессе, потребители запитаны по резервным схемам. Действуют сетевые ограничения. 

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid09uYbeE8CR2usb9EsZjXSmMqdyQVUSgjymC74mSVG2La1VNUoEktbH8Ybs2DT4gpBl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроснабжение, отключение света, обстрелы, война России против Украины, веерные отключения, электростанция, энергосистема
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