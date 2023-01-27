С утра уже превышены лимиты и применяются аварийные отключения электричества в 10 областях – "Укрэнерго"

Энергетики не успевают восстанавливать энергосистему после серий вражеских ракетных обстрелов, отмечают в "Укрэнерго" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo (архив)

В компании пояснили, что атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. При этом потребление электроэнергии в Украине 27 января остается на том же уровне, что и до вчерашней массированной атаки.

"При этом энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – отметили в компании.

Всем облэнерго установили лимиты потребления, действующие в течение суток.

"Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в 10 областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, в регионах, где высоковольтная инфраструктура испытала 26 января российские удары, в частности в Одессе, потребители запитаны по резервным схемам. Действуют сетевые ограничения.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавили в компании.