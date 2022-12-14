Исландия выделит $3 млн для поддержки Украины зимой – МИД

"Чтобы поддержать Украину зимой, Исландия обещает выделить еще в общей сложности $3 млн в фонд энергетической поддержки Украины и поддержки бюджета через Всемирный банк. Это решающий момент, чтобы помочь Украине защититься от варварских нападений [России]", – написала она.
To support Ukraine through winter, Iceland is pledging a total of further 3m USD to the Ukraine Energy Support Fund and in budgetary support through the World Bank. This is a crucial time to help Ukraine defend against barbaric attacks #SolidaritéUkraine— Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir * (@thordiskolbrun) December 13, 2022
По итогам международной конференции солидарности в Париже 13 декабря Украина привлекла около $1 млрд помощи международных партнеров на прохождение зимнего периода, сообщал премьер Денис Шмыгаль.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света, которые затрагивают миллионы людей.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
По оценке президента Владимира Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.