Исландия выделит $3 млн для поддержки Украины зимой – МИД

"Чтобы поддержать Украину зимой, Исландия обещает выделить еще в общей сложности $3 млн в фонд энергетической поддержки Украины и поддержки бюджета через Всемирный банк. Это решающий момент, чтобы помочь Украине защититься от варварских нападений [России]", – написала она.

To support Ukraine through winter, Iceland is pledging a total of further 3m USD to the Ukraine Energy Support Fund and in budgetary support through the World Bank. This is a crucial time to help Ukraine defend against barbaric attacks #SolidaritéUkraine — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir * (@thordiskolbrun) December 13, 2022

По итогам международной конференции солидарности в Париже 13 декабря Украина привлекла около $1 млрд помощи международных партнеров на прохождение зимнего периода, сообщал премьер Денис Шмыгаль.