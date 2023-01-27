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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды передали Украине почти 300 тонн оборудования для восстановления электроснабжения – Минэнерго

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Нидерланды передали Украине трансформаторы, выключатели, кабели и другое оборудование
Нидерланды передали Украине трансформаторы, выключатели, кабели и другое оборудование
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Нидерланды передали Украине почти 300 тонн оборудования для восстановления энергоснабжения. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Министерства энергетики Украины.

С декабря 2022 года из Нидерландов в Украину поступило 36 грузов оборудования весом 286,7 тонны. Из них в течение двух последних недель – 12 грузов весом 103,6 тонны. Среди оборудования – трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.

"Предоставленное оборудование поможет восстановлению электроснабжения тысячам украинцев, которые ежедневно испытывают последствия российских варварских атак на наш энергосектор. Спасибо Нидерландам за эту поддержку", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0saoTCqnh7FEWkAbnGpxCHKAfjkrvhCSERjjhLBEYjC6ZQpMk3zjv12hKRyGafj8Ql


Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, гуманитарная помощь, война России против Украины, Герман Галущенко
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