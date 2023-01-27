Нидерланды передали Украине почти 300 тонн оборудования для восстановления электроснабжения – Минэнерго

С декабря 2022 года из Нидерландов в Украину поступило 36 грузов оборудования весом 286,7 тонны. Из них в течение двух последних недель – 12 грузов весом 103,6 тонны. Среди оборудования – трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.

"Предоставленное оборудование поможет восстановлению электроснабжения тысячам украинцев, которые ежедневно испытывают последствия российских варварских атак на наш энергосектор. Спасибо Нидерландам за эту поддержку", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.



