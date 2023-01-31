В Киеве 750 домов, в которых свет нельзя отключить централизованно – гендиректор Yasno

"Если посмотреть на посты в Facebook, то создается впечатление, будто на один дом без света – 10 со светом. Мы знаем, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Но [...] есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. ОСР (оператор системы распределения. – "ГОРДОН") не может их отключать централизованно", – написал он.

По данным гендиректора Yasno, ранее в столице таких домов было около 1500, сейчас их 750.

"Часть из них – 400 – должны отключаться жэками, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной. Еще немного домов отключить нельзя из-за технических особенностей. Но их доля совсем незначительна – менее 3%. Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графику. А вот графики могут быть разными у соседних домов", – объяснил Коваленко.

Коваленко отметил, что на 1 февраля ограничения в электросети составят:

для Киева – 1050 МВт днем и 683 МВт ночью;

для Днепропетровской области – 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью.

Для сравнения. На 31 января Коваленко анонсировал ограничения в Киеве на уровне 1012 МВт днем и 709 МВт ночью.