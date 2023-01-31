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В Киеве 750 домов, в которых свет нельзя отключить централизованно – гендиректор Yasno

Часть домов в столице Украины нужно отключать от света точечно, отметил Коваленко
Часть домов в столице Украины нужно отключать от света точечно, отметил Коваленко
Фото: pixabay.com

Не все дома в Киеве можно отключать от электроэнергии в рамках утвержденных графиков, сообщил 31 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Если посмотреть на посты в Facebook, то создается впечатление, будто на один дом без света – 10 со светом. Мы знаем, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Но [...] есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. ОСР (оператор системы распределения. – "ГОРДОН") не может их отключать централизованно", – написал он.

По данным гендиректора Yasno, ранее в столице таких домов было около 1500, сейчас их 750.

"Часть из них – 400 – должны отключаться жэками, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной. Еще немного домов отключить нельзя из-за технических особенностей. Но их доля совсем незначительна – менее 3%. Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графику. А вот графики могут быть разными у соседних домов", – объяснил Коваленко.

Коваленко отметил, что на 1 февраля ограничения в электросети составят:

для Киева – 1050 МВт днем и 683 МВт ночью;
для Днепропетровской области – 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02C4bL6UEb1B7uF16Csf3umiSPUTaeLkrDp8fVLmiN7dcCnVqk1Q74arRBnTFwFMGKl

Для сравнения. На 31 января Коваленко анонсировал ограничения в Киеве на уровне 1012 МВт днем и 709 МВт ночью.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, электричество, электроэнергия, отключение света, ОСМД, ограничения, оператор, энергосистема, Yasno, дом, Сергей Коваленко
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