Ситуация с отключениями стабильная, в среднем свет у киевлян есть 80% времени – гендиректор Yasno

"О статистике, о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве. Ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4.50 / 4.51 / 4.58 для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени", – написал он.
Гендиректор Yasno считает, что "коллеги распределяют доступные объемы достаточно умеренно".
Коваленко отметил, что на 31 января ограничения в электросети составят:
Для сравнения. На 29 января Коваленко анонсировал ограничения в Киеве на уровне 955 МВт днем и 669 МВт ночью.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.