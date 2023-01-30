ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ситуация с отключениями стабильная, в среднем свет у киевлян есть 80% времени – гендиректор Yasno

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доступные объемы электричества распределяются умеренно, считает Коваленко
Доступные объемы электричества распределяются умеренно, считает Коваленко
Фото: pixabay.com

В Киеве стадильная ситуация с отключениями электроэнергии, сообщил 30 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"О статистике, о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве. Ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4.50 / 4.51 / 4.58 для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени", – написал он.

Гендиректор Yasno считает, что "коллеги распределяют доступные объемы достаточно умеренно".

Коваленко отметил, что на 31 января ограничения в электросети составят:

  • для Киева – 1012 МВт днем и 709 МВт ночью;
  • для Днепропетровской области: 1225 МВт днем и 1293 МВт ночью.
https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0UNMPnKrpSV4mN9RkcSMaLczKM7xfiSsYzVgsZsVpk2VKit18h7qB6aMPv8ZAnoAQl

Для сравнения. На 29 января Коваленко анонсировал ограничения в Киеве на уровне 955 МВт днем и 669 МВт ночью.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, электричество, Днепропетровская область, электроэнергия, ограничения, Yasno, Сергей Коваленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась в спине перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась в спине перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
Галина ГРИШИНА
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Галина ГРИШИНА
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (55894)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (54857)
3
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (36282)
4
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28851)
5
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (25925)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (24659)
7
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (24172)
8
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (23009)
 
 
 
 