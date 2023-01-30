Ситуация с отключениями стабильная, в среднем свет у киевлян есть 80% времени – гендиректор Yasno

"О статистике, о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве. Ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4.50 / 4.51 / 4.58 для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени", – написал он.

Гендиректор Yasno считает, что "коллеги распределяют доступные объемы достаточно умеренно".

Коваленко отметил, что на 31 января ограничения в электросети составят:

для Киева – 1012 МВт днем и 709 МВт ночью;

для Днепропетровской области: 1225 МВт днем и 1293 МВт ночью.

Для сравнения. На 29 января Коваленко анонсировал ограничения в Киеве на уровне 955 МВт днем и 669 МВт ночью.