В связи с отключениями Днепропетровская область находится в сложном положении – гендиректор Yasno

"В Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт на день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии", – написал он.

На 25 января Коваленко прогнозировал покрытие 65% потребности столицы в электроэнергии.

Ситуацию в Днепропетровской области гендиректор Yasno назвал сложной.

"Ограничения, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще ожидаем. Но в целом область сейчас в сложном положении. В течение недели "Укрэнерго" устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том, что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% идет на нужды населения и малого бизнеса", – объяснил Коваленко.

По его словам, на рынке зафиксированы первые крупные сделки по импорту электроэнергии, и с развитием такого механизма "энергосистема будет менее нагружена, а значит, света в наших домах будет больше".