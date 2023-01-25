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В связи с отключениями Днепропетровская область находится в сложном положении – гендиректор Yasno

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В Киеве будет обеспечено 61% потребности в электроэнергии, отметил Коваленко
В Киеве будет обеспечено 61% потребности в электроэнергии, отметил Коваленко
Фото: pixabay.com

На 26 января Киев будет обеспечен мощностями электроэнергии на 61% от потребности. Об этом сообщил 25 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"В Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт на день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии", – написал он.

На 25 января Коваленко прогнозировал покрытие 65% потребности столицы в электроэнергии.

Ситуацию в Днепропетровской области гендиректор Yasno назвал сложной.

"Ограничения, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще ожидаем. Но в целом область сейчас в сложном положении. В течение недели "Укрэнерго" устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том, что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% идет на нужды населения и малого бизнеса", – объяснил Коваленко.

По его словам, на рынке зафиксированы первые крупные сделки по импорту электроэнергии, и с развитием такого механизма "энергосистема будет менее нагружена, а значит, света в наших домах будет больше".

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid03nW5qeZamb9niz3NjbnqMKL8me9oMX4LQJ2RHC66wcYm5j3UcTzKWdwP5XibRUCBl

Контекст:

Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, импорт, Днепропетровская область, электроэнергия, ограничения, население, энергосистема, Yasno, Сергей Коваленко
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