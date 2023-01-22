"При любых условиях – экономьте". Гендиректор Yasno анонсировал отключения электричества 23 января

На понедельник потребности Киева в электричестве будут обеспечены на 65%, отметил Коваленко Фото: pixabay.com

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня были несколько большие лимиты, и в Киеве были в графиках. На завтра имеем следующие ограничения. Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках", – написал он.

Также гендиректор Yasno описал ситуацию в Днепропетровской области.

"Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ограничения 23 января будут "выше, чем сегодня". На 22 января глава компании обещал обеспечение потребностей в Киеве на 67%, а в Днепропетровской области на 54%.

"При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", – заявил Коваленко.