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"При любых условиях – экономьте". Гендиректор Yasno анонсировал отключения электричества 23 января

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На понедельник потребности Киева в электричестве будут обеспечены на 65%, отметил Коваленко
На понедельник потребности Киева в электричестве будут обеспечены на 65%, отметил Коваленко
Фото: pixabay.com

В энергетической системе Украины остается значительный дефицит. Об этом сообщил 22 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня были несколько большие лимиты, и в Киеве были в графиках. На завтра имеем следующие ограничения. Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках", – написал он.

Также гендиректор Yasno описал ситуацию в Днепропетровской области.

"Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ограничения 23 января будут "выше, чем сегодня". На 22 января глава компании обещал обеспечение потребностей в Киеве на 67%, а в Днепропетровской области на 54%.

"При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", – заявил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0GkXC6H7GASbECZGnJkyapXDRu7FtZz7kQSc7pkf8wKFjvWsumjj5YfKfB9oQbWvFl

Контекст:

Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, дефицит, электричество, Днепр, Днепропетровская область, электроэнергия, ограничения, электростанция, энергосистема, Yasno, Сергей Коваленко
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