"При любых условиях – экономьте". Гендиректор Yasno анонсировал отключения электричества 23 января

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня были несколько большие лимиты, и в Киеве были в графиках. На завтра имеем следующие ограничения. Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках", – написал он.
Также гендиректор Yasno описал ситуацию в Днепропетровской области.
"Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области", – объяснил Коваленко.
Он подчеркнул, что ограничения 23 января будут "выше, чем сегодня". На 22 января глава компании обещал обеспечение потребностей в Киеве на 67%, а в Днепропетровской области на 54%.
"При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", – заявил Коваленко.
Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.