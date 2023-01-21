Киев получит электричества на 67% от потребности – гендиректор Yasno

"Сегодня сжато. Стабильно. И это хорошо. Сегодня отключения в Киеве происходили по графикам. На завтра город имеет ограничение 985 МВт на день, на ночь имеем 627 МВт. Это покроет 67% потребностей города для промышленности, населения и критической инфраструктуры", – написал он.

Также гендиректор Yasno описал ситуацию в Днепропетровской области.

"В Днепре и области – 1192,7 МВт ограничений на день, 1143,6 МВт на ночь. Это объем для обеспечения 54% потребностей", – объяснил Коваленко.