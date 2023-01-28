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Гендиректор Yasno о платежках: Клиенты используют столько же электроэнергии, как и в периоды без отключений

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Энергосистема Украины из-за обстрелов работает в ограниченном режиме
Энергосистема Украины из-за обстрелов работает в ограниченном режиме
Фото: АТ "Полтаваобленерго" / Facebook

28 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко ответил на вопрос, почему в периоды отключений электроэнергии потребители платят примерно столько же, как и без отключений.

"В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю, что потребление не уменьшилось / почему платежки выросли? Объясню. Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют", – написал он.

По словам гендиректора Yasno, "когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы" – и "происходит резкий скачок потребления".

"С одной стороны, такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что "сейчас важно потребление в конкретный момент времени, потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать".

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid05QyFhty3AfhtU7DADVXtyCvzsRbbEsgLpp31kmjSntypdWdqDPYUuzb1SmFYA5N9l

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: электроэнергия, отключение света, инфраструктура, энергосистема, Yasno, Сергей Коваленко
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