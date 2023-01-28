Гендиректор Yasno о платежках: Клиенты используют столько же электроэнергии, как и в периоды без отключений

"В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю, что потребление не уменьшилось / почему платежки выросли? Объясню. Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют", – написал он.

По словам гендиректора Yasno, "когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы" – и "происходит резкий скачок потребления".

"С одной стороны, такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что "сейчас важно потребление в конкретный момент времени, потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать".