Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы пройти и завершить отопительный сезон – Минэнерго

Об этом 1 февраля заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-центр ведомства в Facebook.
"На сегодняшний день в украинских газовых хранилищах хранится более 11 млрд м³ газа, на складах – около 1,2 млн тонн угля. Это достаточные объемы для того, чтобы пройти и завершить этот очень непростой для нашей страны отопительный сезон", – отметил Галущенко.
По его словам, энергетический фронт, невзирая на все вызовы, держат украинские энергетики.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в эти сверхсложные времена в домах украинцев было тепло", – заверил Галущенко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял 24 января, что все попытки России погрузить Украину в темноту провалились.
"С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории, – подчеркнул Шмыгаль. – Мы достойно прошли первую половину зимы... У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме".
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечали в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.