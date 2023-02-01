Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы пройти и завершить отопительный сезон – Минэнерго

Об этом 1 февраля заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-центр ведомства в Facebook.

"На сегодняшний день в украинских газовых хранилищах хранится более 11 млрд м³ газа, на складах – около 1,2 млн тонн угля. Это достаточные объемы для того, чтобы пройти и завершить этот очень непростой для нашей страны отопительный сезон", – отметил Галущенко.

По его словам, энергетический фронт, невзирая на все вызовы, держат украинские энергетики.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в эти сверхсложные времена в домах украинцев было тепло", – заверил Галущенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял 24 января, что все попытки России погрузить Украину в темноту провалились.

"С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории, – подчеркнул Шмыгаль. – Мы достойно прошли первую половину зимы... У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме".