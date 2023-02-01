Энергосистема Украины восстанавливается после российских атак, "Укрэнерго" немного увеличила лимиты потребления в областях

Производство электроэнергии на работающих электростанциях сейчас не может полностью покрыть потребление, подчеркнули в "Укрэнерго".
"В результате российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи. Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте" – пояснили в компании.
В то же время, согласно сообщению, для облэнерго определили "несколько увеличенные" лимиты потребления, действующие в течение суток.
"В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", – добавили в "Укрэнерго".
В компании отметили, что продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки РФ 26 января.
"После каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – говорится в сообщении.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветровых и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.