Энергосистема Украины восстанавливается после российских атак, "Укрэнерго" немного увеличила лимиты потребления в областях

После каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и дольше, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

Производство электроэнергии на работающих электростанциях сейчас не может полностью покрыть потребление, подчеркнули в "Укрэнерго".

"В результате российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи. Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте" – пояснили в компании.

В то же время, согласно сообщению, для облэнерго определили "несколько увеличенные" лимиты потребления, действующие в течение суток.

"В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", – добавили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки РФ 26 января.

"После каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – говорится в сообщении.