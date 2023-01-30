"Приняты неотложные меры". Глава Закарпатья отреагировал на жалобы о том, что базам отдыха и крупным супермаркетам в регионе не отключают свет

Глава Закарпатской ОГА пообещал принять меры, чтобы график отключения электроэнергии в регионе был более "справедливым" Фото: pixabay.com

"Сегодня мне поступила информация о том, что в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, вчера и сегодня было бесперебойное электроснабжение в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику", – заявил глава ОВА.

Микита добавил, что "информация подтвердилась", в связи с чем "приняты неотложные меры по восстановлению электроснабжения в пределах действующего графика".

"Завтра на заседании совета обороны области заслушаем по этой ситуации представителей ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", после чего будут приняты соответствующие меры реагирования", – пообещал он.

Микита напомнил, что всем регионам "делят лимиты" в соответствии с разными факторами.

"При этом почти каждая область имеет большие производственные мощности, в результате оптимизации потребления электроэнергии на которых можно давать людям больше света в дома", – рассказал он.

Глава ОВА с сожалением отметил, что Закарпатье за годы независимости не смогло создать такие производства.

"Так что будем рассматривать возможность оптимизировать потребление электроэнергии, в частности в крупных супермаркетах и других объектах, которые, по информации ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", имеют подключение к нескольким сетям, из-за чего потребляют электричество бесперебойно", – резюмировал Микита.