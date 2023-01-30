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"Приняты неотложные меры". Глава Закарпатья отреагировал на жалобы о том, что базам отдыха и крупным супермаркетам в регионе не отключают свет

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Глава Закарпатской ОГА пообещал принять меры, чтобы график отключения электроэнергии в регионе был более "справедливым"
Глава Закарпатской ОГА пообещал принять меры, чтобы график отключения электроэнергии в регионе был более "справедливым"
Фото: pixabay.com

В некоторых населенных пунктах Хустского района Закарпатской области, где находятся базы отдыха, не отключали свет по утвержденному графику, сообщил 29 января в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Сегодня мне поступила информация о том, что в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, вчера и сегодня было бесперебойное электроснабжение в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику", – заявил глава ОВА.

Микита добавил, что "информация подтвердилась", в связи с чем "приняты неотложные меры по восстановлению электроснабжения в пределах действующего графика".

"Завтра на заседании совета обороны области заслушаем по этой ситуации представителей ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", после чего будут приняты соответствующие меры реагирования", – пообещал он.

Микита напомнил, что всем регионам "делят лимиты" в соответствии с разными факторами.

"При этом почти каждая область имеет большие производственные мощности, в результате оптимизации потребления электроэнергии на которых можно давать людям больше света в дома", – рассказал он.

Глава ОВА с сожалением отметил, что Закарпатье за годы независимости не смогло создать такие производства.

"Так что будем рассматривать возможность оптимизировать потребление электроэнергии, в частности в крупных супермаркетах и других объектах, которые, по информации ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", имеют подключение к нескольким сетям, из-за чего потребляют электричество бесперебойно", – резюмировал Микита.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Значительный дефицит в энергосистеме страны продолжает наблюдаться и в конце января 2023 года.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Только каждый 25-й украинец считает, что отключения электроэнергии из-за российских атак в последние месяцы не повлияли на его жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, опубликованные 18 января.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Закарпатье, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, курьез, война России против Украины, инфраструктура, жалоба, графика, супермаркет, Виктор Микита
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