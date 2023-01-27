ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Турецкая компания намерена передать Украине плавучие электростанции. Они могут обеспечить электричеством 1 млн домохозяйств

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Плавучие электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств в Украине, написало Anadolu
Плавучие электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств в Украине, написало Anadolu
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Турецкая компания Karpowership подписала меморандум с "Энергетической компанией Украины" о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.

Об этом 26 января написало Anadolu.

В компании отметили, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств.

Их могут разместить в портах Молдовы и Румынии, через эти страны будет идти подача электроэнергии в сети Украины.

Украинская и турецкая компании проведут переговоры с Молдовой и Румынией по реализации такого решения, сообщило Anadolu.

В Минэнерго проинформировали 11 января, что Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы.

Контекст:

26 января ночью и утром Россия совершила 15-ю атаку дронами и нанесла 13-й ракетный удар по энергосистеме Украины, отметили в "Укрэнерго" в Facebook. В компании сообщали о значительном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины после воздушной атаки РФ.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, Турция, Румыния, Молдова, импорт, электричество, переговоры, меморандум, электроэнергия, отключение света, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (103143)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57568)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (53779)
4
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (29223)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28768)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (27660)
7
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (24237)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (22555)
 
 
 
 