Турецкая компания намерена передать Украине плавучие электростанции. Они могут обеспечить электричеством 1 млн домохозяйств

Плавучие электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств в Украине, написало Anadolu Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 26 января написало Anadolu.

В компании отметили, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств.

Их могут разместить в портах Молдовы и Румынии, через эти страны будет идти подача электроэнергии в сети Украины.

Украинская и турецкая компании проведут переговоры с Молдовой и Румынией по реализации такого решения, сообщило Anadolu.

В Минэнерго проинформировали 11 января, что Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы.