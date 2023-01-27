Турецкая компания намерена передать Украине плавучие электростанции. Они могут обеспечить электричеством 1 млн домохозяйств

Об этом 26 января написало Anadolu.
В компании отметили, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств.
Их могут разместить в портах Молдовы и Румынии, через эти страны будет идти подача электроэнергии в сети Украины.
Украинская и турецкая компании проведут переговоры с Молдовой и Румынией по реализации такого решения, сообщило Anadolu.
В Минэнерго проинформировали 11 января, что Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы.
26 января ночью и утром Россия совершила 15-ю атаку дронами и нанесла 13-й ракетный удар по энергосистеме Украины, отметили в "Укрэнерго" в Facebook. В компании сообщали о значительном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины после воздушной атаки РФ.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.