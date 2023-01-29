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Энергосистему не получится вернуть в нормальное состояние без решения финансовых проблем энергорынка – Центр исследований энергетики

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В результате атак России пострадали тепловые электростанции, а также распределительные сети атомных электростанций
В результате атак России пострадали тепловые электростанции, а также распределительные сети атомных электростанций
Фото: depositphotos.com

Решение финансовых проблем в энергетическом секторе является одним из важнейших условий восстановления нормальной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщил в комментарии "Фокусу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Очевидно, что сейчас нужна электроэнергия, но сколько это стоит и кто заплатит, ведь стоимость электроэнергии дороже и нужно ответить на вопрос: кто оплатит импорт? В Украине уже катастрофическая ситуация с финансами, рынок несбалансирован абсолютно, ПСО (положенные на госкомпании спецобязательства) создали ситуацию, когда рынок электрической энергии несбалансирован, долги растут, и эту проблему нужно решать, без этого привести к нормальной ситуации электроэнергетику не удастся", – сказал он.

Харченко отметил, что в результате вражеских атак пострадали тепловые электростанции, а также распределительные сети атомных электростанций. Поэтому возник дефицит генерации и передачи электроэнергии, которые влияют на отключение света у потребителей.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Білявский.

Теги: энергетика, дефицит, доходы, электроэнергия, долги, отключение света, энергосистема, восстановление
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