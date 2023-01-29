Энергосистему не получится вернуть в нормальное состояние без решения финансовых проблем энергорынка – Центр исследований энергетики

"Очевидно, что сейчас нужна электроэнергия, но сколько это стоит и кто заплатит, ведь стоимость электроэнергии дороже и нужно ответить на вопрос: кто оплатит импорт? В Украине уже катастрофическая ситуация с финансами, рынок несбалансирован абсолютно, ПСО (положенные на госкомпании спецобязательства) создали ситуацию, когда рынок электрической энергии несбалансирован, долги растут, и эту проблему нужно решать, без этого привести к нормальной ситуации электроэнергетику не удастся", – сказал он.
Харченко отметил, что в результате вражеских атак пострадали тепловые электростанции, а также распределительные сети атомных электростанций. Поэтому возник дефицит генерации и передачи электроэнергии, которые влияют на отключение света у потребителей.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Білявский.