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В Украине работает 76% мобильной сети, сложности есть в Запорожской и Одесской областях – Госспецсвязи

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Щиголь назвал факторы, влияющие на обеспечение украинцев мобильной связью
Щиголь назвал факторы, влияющие на обеспечение украинцев мобильной связью
Фото: pixabay.com

Мобильная связь работает на трех четвертях территории Украины, сообщил 28 января в Facebook глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"Огромное количество людей делает все возможное, чтобы украинцы имели доступ к одной из самых необходимых услуг – мобильной связи. На сегодняшнее утро в Украине работает 76% от общего количества базовых станций мобильных операторов", – написал он.

Глава Госспецсвязи отметил, что сложности со связью по состоянию на субботу испытывали жители Запорожской (46,3%) и Одесской (57,8%) областей, а трудности – в Донецкой и Луганской областях.

"Напомню о важном: и восстановление связи на деоккупированных территориях, и обеспечение связью граждан на всей территории Украины зависит от нескольких ключевых факторов. Прежде всего – от доступности энергопитания, обстановки с безопасностью (обстрелов врагом, минирования территории), состояния оборудования", – объяснил Щиголь.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину "мобильные операторы возобновили работу более 1200 базовых станций, более 3200 километров оптоволоконных линий".

"Операторы не только восстанавливают связь, но и продолжают модернизировать сеть, инвестируют в развитие, строят новые базовые станции и увеличивают пропускную способность, усиливают энергонезависимость – резервным питанием уже обеспечены десятки тысяч объектов", – подчеркнул Щиголь.

https://www.facebook.com/yurii.shchyhol/posts/pfbid026hfoWXwpaRow7KYLUAd5GEuM3ReX6dvPnSH5VKbU9fmwvKHD9fUGmTokWWw9Fu5Al

Контекст:

7 декабря 2022 года Щиголь говорил, что в случае полного отключения электроэнергии национальный телемарафон и пять радиокомпаний, а также мобильные операторы будут иметь возможность работать еще не менее трех суток.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, мобильная связь, Донецкая область, Запорожская область, Одесская область, электроэнергия, минирование, вторжение, украинцы, Госспецсвязи, оператор, Юрий Щиголь, восстановление
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