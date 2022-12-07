Нуланд встретилась с руководством Госспецсвязи Украины

Она встретилась с заместителем председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктором Жорой и заместителем председателя Александром Потием.

В ходе визита Нуланд ознакомилась с работой правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации, обеспечивающей анализ и реагирование на киберинциденты.

Также она ознакомилась с деятельностью тренингового центра, действующего на базе Киберцентра UA30, и обучением с использованием тестового стенда, переданного Госспецсвязи USAID.

Ей продемонстрировали инновационные проекты украинских производителей, закупленные для нужд украинских защитников. Это передовые разработки, позволяющие украинским военным более эффективно противодействовать врагу на поле боя, отмечается в сообщении.

Также Нуланд встретилась с представителями украинского и американского бизнеса в сфере высоких технологий, которые помогают Украине противостоять врагу в киберпространстве.