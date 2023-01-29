В Одессе 29 января не будет работать электротранспорт

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся – выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию. Так что невыносимо ждем встречи", – говорится в сообщении.
"Одесгорэлектротранс" отвечает за работу в городе трамваев и троллейбусов.
Коммунальное предприятие ранее сообщало, что на электротранспорт отсутствовал на маршрутах в Одессе и 27 января, и 28-го.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
Из-за сложной ситуации в Украине применяются графики отключений электричества.
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.