В Одессе 29 января не будет работать электротранспорт

Электротранспорт не будет работать в Одессе все выходные, отметили в КП Фото: oget.od.ua

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся – выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию. Так что невыносимо ждем встречи", – говорится в сообщении.

"Одесгорэлектротранс" отвечает за работу в городе трамваев и троллейбусов.

Коммунальное предприятие ранее сообщало, что на электротранспорт отсутствовал на маршрутах в Одессе и 27 января, и 28-го.