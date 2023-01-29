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В Одессе 29 января не будет работать электротранспорт

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Электротранспорт не будет работать в Одессе все выходные, отметили в КП
Электротранспорт не будет работать в Одессе все выходные, отметили в КП
Фото: oget.od.ua

28 января коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" проинформировало в Facebook, что 29 января из-за дефицита электроэнергии в Одессе не будет работать электротранспорт.

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся – выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию. Так что невыносимо ждем встречи", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kp.oget/posts/pfbid02rbaMT8KvjDZTJsr8fZKbE6XANi1E7YN2C6X8dqFmBoo6ut7DWGuJnBCghu8jQoV7l

"Одесгорэлектротранс" отвечает за работу в городе трамваев и троллейбусов.

Коммунальное предприятие ранее сообщало, что на электротранспорт отсутствовал на маршрутах в Одессе и 27 января, и 28-го.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

Из-за сложной ситуации в Украине применяются графики отключений электричества.

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, энергетика, электроэнергия, трамваи, троллейбус
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