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Украине в этом году нужно $17 млрд для восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы продолжаем разработку долгосрочной стратегии восстановления, приобщаем к ней партнеров
Шмыгаль: Мы продолжаем разработку долгосрочной стратегии восстановления, приобщаем к ней партнеров
Фото: kmu.gov.ua

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенного российскими обстрелами. Об этом сказал 27 января премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, сообщила пресс-служба правительства.

Он отметил, что 26 января Украина пережила уже 13-ю большую ракетную атаку против энергосистемы.

"Поэтому важно, что на этой неделе во время заседания энергетического "Рамштайна" нам удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины. Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что речь идет не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения.

"Вопрос быстрого восстановления энергосистемы стал одним из ключевых на заседании в формате "финансового Рамштайна". В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд. в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", – сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что в этом формате Украина также собирает ключевых финансовых доноров, чтобы вся поддержка была системной, эффективной и прозрачной.

"В то же время, мы продолжаем разработку долгосрочной стратегии восстановления. Приобщаем к ней партнеров. Ожидаем, что одну из ключевых ролей в этой стратегии будет играть Организация экономического сотрудничества и развития", – добавил глава правительства. 

Контекст:

В сентябре 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета более чем в 30 раз больше, чем аналогичные показатели прошлого года. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается его сбалансировать, отмечал он.

Финансовая помощь Украине от стран, входящих в "Большую семерку", позволит покрыть большую часть дефицита бюджета в 2023 году, заявил 25 декабря Шмыгаль.

Государственный бюджет за 2022 год был выполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины 3 января 2023 года.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Теги: госбюджет, энергетика, бюджет, финансовая помощь, война России против Украины, ущерб, финансы, финансирование, Денис Шмыгаль, Кабмин, восстановление
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