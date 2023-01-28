Украине в этом году нужно $17 млрд для восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья – Шмыгаль

Он отметил, что 26 января Украина пережила уже 13-ю большую ракетную атаку против энергосистемы.

"Поэтому важно, что на этой неделе во время заседания энергетического "Рамштайна" нам удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины. Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что речь идет не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения.

"Вопрос быстрого восстановления энергосистемы стал одним из ключевых на заседании в формате "финансового Рамштайна". В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд. в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", – сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что в этом формате Украина также собирает ключевых финансовых доноров, чтобы вся поддержка была системной, эффективной и прозрачной.

"В то же время, мы продолжаем разработку долгосрочной стратегии восстановления. Приобщаем к ней партнеров. Ожидаем, что одну из ключевых ролей в этой стратегии будет играть Организация экономического сотрудничества и развития", – добавил глава правительства.