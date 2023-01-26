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Украина провела первое заседание финансового "Рамштайна" – Шмыгаль

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Шмыгаль провел заседание финансовой координационной платформы доноров
Шмыгаль провел заседание финансовой координационной платформы доноров
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

26 января состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров с участием министров стран-партнеров Украины. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он называл заседание финансовым "Рамштайном". Координационная платформа доноров была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди задач платформы – обеспечение "прогнозируемой и ритмичной" бюджетной поддержки в 2023 году, заявил глава правительства.

"Есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Мы рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ", – отметил Шмыгаль.

Также в рамках финансового "Рамштайна" необходимо спланировать и обеспечить начало восстановления Украины, говорится в сообщении. Для этого правительство определило четыре приоритета, подчеркнул Шмыгаль, – восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Кроме того, необходимо координировать финансовые инструменты поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса), говорится в сообщении.

"Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством", – написал Шмыгаль.

Контекст:

Шмыгаль анонсировал создание финансового "Рамштайна" на заседании Кабинета Министров Украины 24 января. По его словам, он будет действовать в трех основных направлениях: краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развития частного сектора.

Шмыгаль отмечал, что в формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР, Организация экономического сотрудничества.

По словам премьер-министра, минимальные потребности Украины в средствах – $38 млрд для финансирования дефицита бюджета и $17 млрд на первоочередное восстановление.

Теги: США, Украина, МВФ, помощь, финансы, финансирование, Денис Шмыгаль, ЕС
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