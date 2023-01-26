Украина провела первое заседание финансового "Рамштайна" – Шмыгаль

Он называл заседание финансовым "Рамштайном". Координационная платформа доноров была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди задач платформы – обеспечение "прогнозируемой и ритмичной" бюджетной поддержки в 2023 году, заявил глава правительства.

"Есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Мы рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ", – отметил Шмыгаль.

Также в рамках финансового "Рамштайна" необходимо спланировать и обеспечить начало восстановления Украины, говорится в сообщении. Для этого правительство определило четыре приоритета, подчеркнул Шмыгаль, – восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Кроме того, необходимо координировать финансовые инструменты поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса), говорится в сообщении.

"Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством", – написал Шмыгаль.