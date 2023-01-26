Японское агентство международного сотрудничества возобновляет работу в Украине – Шмыгаль

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

22 декабря 2022 года посол Японии в Украине Кунинори сообщил, что Япония намерена выделить Украине дополнительные $500 млн помощи. По его словам, с начала войны Япония уже выделила Украине помощи на $1,1 млрд.

По закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки, отмечал Кунинори.