Японское агентство международного сотрудничества возобновляет работу в Украине – Шмыгаль

Агентство сосредоточится на вопросах восстановления Украины.
"С послом [Японии в Украине] Кунинори Мацудой сегодня обсудили дальнейшую поддержку нашего государства в разных областях. Приоритет: энергетика, восстановление жилья, гуманитарное разминирование и поддержка малого и среднего бизнеса в Украине", – написал Шмыгаль.
Также стороны обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Шмыгаль призвал японских партнеров содействовать санкционным ограничениям против российской ядерной отрасли. Также глава правительства поблагодарил за лидерство Японии во время председательства в G7.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.
22 декабря 2022 года посол Японии в Украине Кунинори сообщил, что Япония намерена выделить Украине дополнительные $500 млн помощи. По его словам, с начала войны Япония уже выделила Украине помощи на $1,1 млрд.
По закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки, отмечал Кунинори.