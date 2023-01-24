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Шмыгаль: Энергетический и финансовый "Рамштайны" созданы для обеспечения дополнительной устойчивости Украины

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Проекты финансовой помощи Украине должны быть "четко скоординированы", отметил Шмыгаль
Проекты финансовой помощи Украине должны быть "четко скоординированы", отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина вместе с союзниками продолжает работу по координации восстановления и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры страны.

Об этом 24 января на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня состоится заседание так называемого энергетического "Рамштайна". Этот формат встреч создан для решения трех ключевых задач. Первое – ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения. Второе – способствовать децентрализации энергосистемы и сделать ее менее уязвимой к врагу. Третье – помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности", – сообщил Шмыгаль.

Украина работает с партнерами, чтобы "наращивать поставки автотрансформаторов, распределительных устройств, генераторов и другого оборудования", добавил он.

"Совместно разрабатываем новые инструменты поддержки тех домохозяйств, стремящихся установить альтернативные источники энергии. Стремимся увеличить импорт электроэнергии из Европы. Скоро будем иметь для этого большие технические возможности. Ожидаем от партнеров финансовой поддержки этой инициативы", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, минимальные потребности Украины в средствах – $38 млрд для финансирования дефицита бюджета и $17 млрд на первоочередное восстановление.

Глава Кабмина выразил благодарность странам, международным институтам и частным благотворителям, которые "помогают нам выиграть войну".

"Здесь также важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы. Поэтому государства "Большой семерки" (G7) создали мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый "Рамштайн". Он будет действовать в трех основных направлениях: краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развития частного сектора", – сказал Шмыгаль.

Ожидается, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится на этой неделе, указал премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что в формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР, Организация экономического сотрудничества.

"Оба формата — и энергетический, и финансовый "Рамштайны" – касаются обеспечения дополнительной устойчивости нашего государства и выполнения двух главных задач, стоящих перед правительством. Первое – это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно в отношении проектов восстановления. Вторая задача – это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы", – резюмировал глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1167270250825698/

Контекст:

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Шмыгаль заявил 23 января, что в Украине достаточно ресурсов для завершения отопительного сезона в "нормальном режиме". Несмотря на массированные ракетные атаки РФ на энергосистему страны, Украина на минувшей неделе прошла "экватор" зимы, а все попытки России погрузить страну в темноту пока провалились, отметил премьер.

Шмыгаль заявлял, что 2023-й станет годом, когда начнется большое восстановление Украины.

Теги: Украина, МВФ, импорт, правительство, реформы, ЕБРР, электроэнергия, Европейский инвестиционный банк, ремонт, финансирование, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, сотрудничество, заседание, энергосистема, Кабмин, восстановление, генератор
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