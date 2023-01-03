Госбюджет Украины за 2022 год сведен с дефицитом 911,1 млрд грн – Минфин

В декабре фактический дефицит государственного бюджета составил 99 млрд грн, общего фонда – 101,3 млрд грн.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2022 год составили 1261,1 млрд грн, или 67,3% от запланированных на этот период.

По данным Министерства финансов, в 2022 году в общий фонд госбюджета поступило 1491,1 млрд грн. Из них 480,6 млрд грн поступило в виде международной помощи. Поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в 2022 году составили 425,3 млрд грн.

Кассовые расходы государственного бюджета в прошлом году составили 2 702,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 2 410,0 млрд грн, или 92,2% от росписи отчетного периода. В декабре 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 408,8 млрд грн, в том числе общего фонда – 330,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 2022 год, по оперативным данным, составили 1261,1 млрд грн, или 67,3% от запланированных на этот период. От размещения облигаций внутреннего государственного займа привлечено 666,9 млрд грн. За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 597,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность НБУ – 400 млрд грн. Из внешних источников привлечено 564,2 млрд грн.

Платежи по погашению госдолга за 2022 год составили 448,6 млрд грн (99,4% плана), платежи по обслуживанию – 156,5 млрд грн (94,7% плана).