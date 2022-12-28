В Минфине рассказали, сколько Украина сейчас тратит на оборону

По словам Марченко, почти половина бюджета Украины уходит на сектор безопасности и обороны Фото: Sergii Marchenko / Facebook

"У нас есть стабильные расходы – образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в шесть раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета уходит на сектор безопасности и обороны", – сказал Марченко.

В то же время он отметил, что не стоит рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников для экономии бюджетных средств.

"Во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти", – подчеркнул министр.