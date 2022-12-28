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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минфине рассказали, сколько Украина сейчас тратит на оборону

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По словам Марченко, почти половина бюджета Украины уходит на сектор безопасности и обороны
По словам Марченко, почти половина бюджета Украины уходит на сектор безопасности и обороны
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Расходы Украины на оборону составляют сейчас почти треть ВВП страны. Об этом в опубликованном 28 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"У нас есть стабильные расходы – образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в шесть раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета уходит на сектор безопасности и обороны", – сказал Марченко.

В то же время он отметил, что не стоит рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников для экономии бюджетных средств.

"Во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти", – подчеркнул министр.

Контекст:

В апреле в Министерстве финансов Украины сообщали, что страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

15 августа Верховная Рада Украины поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн, а 18 октября увеличила расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн.

В бюджете на 2023 год сфера обороны будет одной из приоритетных, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В принятом госбюджете на следующий год расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, госбюджет, ВВП, оборона, Сергей Марченко, расходы, Минфин
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