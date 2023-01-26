В ЕС есть юридические полномочия использовать российские активы для восcтановления Украины – Bloomberg

Речь идет о сумме не менее чем €33,8 млрд.
По словам источников, юридическая служба Совета ЕС заявила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут соблюдаться определенные условия. Эти условия включают в себя дату окончания использования активов, фокус на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.
Как отметило Bloomberg, ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину, но они "вызывают споры" и в целом обсуждения пока находятся на "очень предварительной" стадии. Официальные лица ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими основаниями для такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского Центрального банка, говорится в материале.
В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины, пишет агентство.
В любом случае план будет осуществляться после консультаций ЕС со странами "Большой семерки". Как подчеркнуло Bloomberg, в союзе уже заявили, что принять решение будет трудно, пока не будет ясности в отношении объема активов, которые могут быть использованы.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.
Bloomberg отметило, что, по некоторым оценкам, активы российского Центрального банка, замороженные за границей, составляют $300 млрд (€275,6 млрд). По оценкам официальных лиц ЕС, около €33,8 млрд из них находятся на депозитах в ЕС.