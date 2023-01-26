В ЕС есть юридические полномочия использовать российские активы для восcтановления Украины – Bloomberg

Речь идет о сумме не менее чем €33,8 млрд.

По словам источников, юридическая служба Совета ЕС заявила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут соблюдаться определенные условия. Эти условия включают в себя дату окончания использования активов, фокус на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.

Как отметило Bloomberg, ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину, но они "вызывают споры" и в целом обсуждения пока находятся на "очень предварительной" стадии. Официальные лица ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими основаниями для такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского Центрального банка, говорится в материале.

В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины, пишет агентство.

В любом случае план будет осуществляться после консультаций ЕС со странами "Большой семерки". Как подчеркнуло Bloomberg, в союзе уже заявили, что принять решение будет трудно, пока не будет ясности в отношении объема активов, которые могут быть использованы.