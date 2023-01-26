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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС есть юридические полномочия использовать российские активы для восcтановления Украины – Bloomberg

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ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины
ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины
Фото: depositphotos.com

Европейский союз имеет законные полномочия временно использовать активы российского Центрального банка для восстановления Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 26 января.

Речь идет о сумме не менее чем €33,8 млрд. 

По словам источников, юридическая служба Совета ЕС заявила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут соблюдаться определенные условия. Эти условия включают в себя дату окончания использования активов, фокус на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.

Как отметило Bloomberg, ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину, но они "вызывают споры" и в целом обсуждения пока находятся на "очень предварительной" стадии. Официальные лица ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими основаниями для такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского Центрального банка, говорится в материале.

В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины, пишет агентство.

В любом случае план будет осуществляться после консультаций ЕС со странами "Большой семерки". Как подчеркнуло Bloomberg, в союзе уже заявили, что принять решение будет трудно, пока не будет ясности в отношении объема активов, которые могут быть использованы. 

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Bloomberg отметило, что, по некоторым оценкам, активы российского Центрального банка, замороженные за границей, составляют $300 млрд (€275,6 млрд). По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 млрд из них находятся на депозитах в ЕС.

Теги: Россия, Украина, Bloomberg, Европейский союз, активы, ЕС, восстановление
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