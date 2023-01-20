В Швейцарии ищут способы передать замороженные российские активы Украине

По его словам, эти средства заморожены, но по закону их нельзя просто конфисковать и передать на восстановление Украины.
"Право на собственность является правом человека и поэтому защищено не в последнюю очередь нашей конституцией. Если эти средства должны быть переданы Украине, необходимы соответствующие международные и национальные правовые корректировки", – подчеркнул министр.
Сейчас над вопросом о том, какой механизм использовать для конфискации российских активов в Европе, работает Целевая группа по замораживанию и конфискации, созданная Еврокомиссией.
По словам Кассиса, международное сообщество уже оказывает давление на Швейцарию для конфискации замороженных средств.
"В Швейцарии нужны серьезные правовые корректировки, и, вероятно, последнее слово будет за народом. В других странах решение может принимать парламент", – отметил политик.
Tages-Anzeiger пишет, что всего в Швейцарии насчитывают российских активов на 200 млрд швейцарских франков, из них 50 млрд находятся в банках.
При этом швейцарские банки очень критически отнеслись к заявлению о конфискации российских денег. Неназванный банкир сказал газете NZZ, что подобное решение станет "началом конца швейцарского финансового центра". Другой назвал это "смертной казнью" для швейцарских банков.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.