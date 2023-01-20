В Швейцарии ищут способы передать замороженные российские активы Украине

Кассис говорит, что пока замороженные российские активы нельзя законно конфисковать Фото: EPA

По его словам, эти средства заморожены, но по закону их нельзя просто конфисковать и передать на восстановление Украины.

"Право на собственность является правом человека и поэтому защищено не в последнюю очередь нашей конституцией. Если эти средства должны быть переданы Украине, необходимы соответствующие международные и национальные правовые корректировки", – подчеркнул министр.

Сейчас над вопросом о том, какой механизм использовать для конфискации российских активов в Европе, работает Целевая группа по замораживанию и конфискации, созданная Еврокомиссией.

По словам Кассиса, международное сообщество уже оказывает давление на Швейцарию для конфискации замороженных средств.

"В Швейцарии нужны серьезные правовые корректировки, и, вероятно, последнее слово будет за народом. В других странах решение может принимать парламент", – отметил политик.

Tages-Anzeiger пишет, что всего в Швейцарии насчитывают российских активов на 200 млрд швейцарских франков, из них 50 млрд находятся в банках.

При этом швейцарские банки очень критически отнеслись к заявлению о конфискации российских денег. Неназванный банкир сказал газете NZZ, что подобное решение станет "началом конца швейцарского финансового центра". Другой назвал это "смертной казнью" для швейцарских банков.