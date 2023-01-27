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"План восстановления Украины". Кабмин одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине

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Украина формирует большую коалицию из стран и организаций, чтобы как можно качественнее и быстрее реализовать план восстановления Шмыгаль
Украина формирует большую коалицию из стран и организаций, чтобы как можно качественнее и быстрее реализовать план восстановления – Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании правительства 27 января принял разработанный Министерством иностранных дел проект закона "О ратификации соглашения между правительством Украины и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно привилегий, иммунитетов и льгот, предоставленных организации и офису организации в Украине".

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Как объяснили в МИД, ратификация соглашения создаст правовые условия для официального начала деятельности офиса ОЭСР в Киеве. Он будет функционировать временно – до 2026 года. Когда Украина станет членом организации, соответствующий офис будет действовать в Украине на постоянной основе.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, создание офиса ОЭСР – это ключевой элемент плана восстановления Украины. Также это необходимо для вступления Украины в ЕС.

"Мы передали заявку о вступлении в организацию еще летом прошлого года. Полтора месяца назад мы договорились с главой ОЭСР Матиасом Корманом об открытии офиса в Киеве. Теперь делаем шаг с нашей стороны, чтобы реализовать эту договоренность. Почему это так важно? Потому что мы формируем большую коалицию из стран и организаций, чтобы как можно качественнее и быстрее реализовать план восстановления Украины", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Контекст:

Организация экономического сотрудничества и развития была основана в 1961 году. Сейчас в нее входит 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Как сказано в документе об организации, страны работают над решением социально экономических проблем. Также на сайте организации говорится, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций. "ОЭСР объединяет страны-члены и ряд партнеров, которые сотрудничают по ключевым глобальным вопросам на национальном, региональном и местном уровнях. С помощью наших стандартов, программ и инициатив мы помогаем продвигать и закреплять реформы в более чем 100 странах", – заявили в организации.

Украина признана потенциальным членом ОЭСР с октября 2022 года.

Теги: США, Украина, МИД, Италия, правительство, законопроект, ратификация, Денис Шмыгаль, соглашение, сотрудничество, Кабмин, ЕС, восстановление
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