"План восстановления Украины". Кабмин одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Как объяснили в МИД, ратификация соглашения создаст правовые условия для официального начала деятельности офиса ОЭСР в Киеве. Он будет функционировать временно – до 2026 года. Когда Украина станет членом организации, соответствующий офис будет действовать в Украине на постоянной основе.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, создание офиса ОЭСР – это ключевой элемент плана восстановления Украины. Также это необходимо для вступления Украины в ЕС.

"Мы передали заявку о вступлении в организацию еще летом прошлого года. Полтора месяца назад мы договорились с главой ОЭСР Матиасом Корманом об открытии офиса в Киеве. Теперь делаем шаг с нашей стороны, чтобы реализовать эту договоренность. Почему это так важно? Потому что мы формируем большую коалицию из стран и организаций, чтобы как можно качественнее и быстрее реализовать план восстановления Украины", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.