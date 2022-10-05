ОЭСР признала Украину потенциальным членом организации – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты по поводу вступления Украины Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

По словам Шмыгаля, в июле Украина передала заявку на вступление в ОЭСР, а на прошлой неделе на заседании Совета ОЭСР эта заявка рассматривалась.

Теперь же ОЭСР признала Украину потенциальным членом организации и, как заявил премьер-министр, перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также в Кабмине работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

"Что даст вступление Украины в ОЭСР? Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина – перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", – рассказал Шмыгаль.