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ПОЛИТИКА

ОЭСР признала Украину потенциальным членом организации – Шмыгаль

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По словам Шмыгаля, Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты по поводу вступления Украины
По словам Шмыгаля, Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты по поводу вступления Украины
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман заявил, что организация начинает начальный диалог о вступлении Украины в свои ряды. Об этом 5 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, в июле Украина передала заявку на вступление в ОЭСР, а на прошлой неделе на заседании Совета ОЭСР эта заявка рассматривалась.

Теперь же ОЭСР признала Украину потенциальным членом организации и, как заявил премьер-министр, перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также в Кабмине работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

"Что даст вступление Украины в ОЭСР? Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина – перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", – рассказал Шмыгаль.

Теги: Украина, инвестиции, ВВП, премьер-министр, Денис Шмыгаль, сотрудничество, заседание, ЕС, компании
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