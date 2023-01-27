МВФ может предоставить Украине пакет помощи на сумму до $16 млрд – Bloomberg

Как отмечает СМИ, реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран "Большой семерки", а также от доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.
План потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.
По словам источников, если программа, рассчитанная на три – четыре года, общей стоимостью $14–16 млрд, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от $5 млрд до $7 млрд.
Источники добавили, что есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле. Ожидается, что это также будет способствовать увеличению финансовой поддержки страны со стороны государственных и частных кредиторов.
В 2022 году более половины расходов украинского бюджета покрывалось за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в 2023 году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.
В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.