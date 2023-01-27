ГОРДОН
 
 
МИР

МВФ может предоставить Украине пакет помощи на сумму до $16 млрд – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если пакет помощи будет одобрен, то в первый год Украина получит от $5 млрд до $7 млрд
Если пакет помощи будет одобрен, то в первый год Украина получит от $5 млрд до $7 млрд
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд изучает возможность многолетнего пакета помощи для Украины на сумму до $16 млрд. Об этом 26 января написало агентство Bloomberg.

Как отмечает СМИ, реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран "Большой семерки", а также от доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.

План потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.

По словам источников, если программа, рассчитанная на три – четыре года, общей стоимостью $14–16 млрд, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от $5 млрд до $7 млрд.

Источники добавили, что есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле. Ожидается, что это также будет способствовать увеличению финансовой поддержки страны со стороны государственных и частных кредиторов.

Контекст:

В 2022 году более половины расходов украинского бюджета покрывалось за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в 2023 году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, МВФ, помощь, донор, Bloomberg, кредиты, финансовая помощь, транш, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87942)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58993)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (55832)
4
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (27197)
5
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (26678)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (26558)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (17968)
8
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (16709)
 
 
 
 