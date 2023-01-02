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2023 год будет жестким для мировой экономики – глава МВФ

Экономики США, ЕС и Китая замедляются одновременно, заявила Георгиева
Экономики США, ЕС и Китая замедляются одновременно, заявила Георгиева 
Фото: EPA

2023 год будет более жестким для мировой экономики, чем 2022-й. Об этом 1 января заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS.

"Почему? Потому что три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно", – заявила Георгиева. 

Она добавила, что в рецессии будет одна треть мировой экономики. По ее мнению, рецессию почувствуют миллионы людей. 

Георгиева отметила, что США, скорее всего, удастся избежать "худших последствий" экономического спада, отчасти благодаря "сильному рынку труда". В то же время ситуация в ЕС "выглядит более мрачно", добавила глава фонда. По ее мнению, половина стран почувствуют замедление.

МВФ прогнозирует, что глобальный рост экономики в этом году составит 2,7% по сравнению с 3,2% в 2022 году. В частности, тяжелые последствия для всего мира будет иметь замедление роста экономики в Китае, который "ослаб" после коронавируса. Из-за пандемии в стране нарушились цепочки поставок, нанеся ущерб потоку торговли и инвестиций, отметила она. 

По словам Георгиевой, впервые за 40 лет ежегодный рост Китая, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, а это означает, что он может замедлить мировую экономическую активность, а не стимулировать ее.

"Такого никогда не случалось раньше", – резюмировала Гиоргиева.

Контекст:

В октябре глава МВФ заявила, что мировая экономика потеряет с нынешнего периода до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.

Financial Times предполагает, что МВФ скоре снова понизит свои экономические прогнозы на 2023 год. Возможно, это случится во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который пройдет в конце января.

Теги: США, МВФ, экономика, рецессия, прогноз, Кристалина Георгиева
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