2023 год будет жестким для мировой экономики – глава МВФ

"Почему? Потому что три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно", – заявила Георгиева.

Она добавила, что в рецессии будет одна треть мировой экономики. По ее мнению, рецессию почувствуют миллионы людей.

Георгиева отметила, что США, скорее всего, удастся избежать "худших последствий" экономического спада, отчасти благодаря "сильному рынку труда". В то же время ситуация в ЕС "выглядит более мрачно", добавила глава фонда. По ее мнению, половина стран почувствуют замедление.

МВФ прогнозирует, что глобальный рост экономики в этом году составит 2,7% по сравнению с 3,2% в 2022 году. В частности, тяжелые последствия для всего мира будет иметь замедление роста экономики в Китае, который "ослаб" после коронавируса. Из-за пандемии в стране нарушились цепочки поставок, нанеся ущерб потоку торговли и инвестиций, отметила она.

По словам Георгиевой, впервые за 40 лет ежегодный рост Китая, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, а это означает, что он может замедлить мировую экономическую активность, а не стимулировать ее.

"Такого никогда не случалось раньше", – резюмировала Гиоргиева.