Потребление электроэнергии уменьшилось, но дефицит в энергосистеме Украины остается значительным – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", после последней атаки россиян самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской области Фото: depositphotos.com

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – пояснили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что по всей Украине действуют графики плановых почасовых отключений электричества, которые должны обеспечивать потребление каждой области на уровне установленного лимита.

По данным "Укрэнерго", после последней атаки россиян самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за значительных повреждений требуется больше времени на восстановительные работы, чем раньше.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавили в компании.