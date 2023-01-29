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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит, один из блоков ТЭС выведен в ремонт – "Укрэнерго"

Энергосистема Украины уже перенесла 13 ракетных российских атак и 15 ударов беспилотников
Энергосистема Украины уже перенесла 13 ракетных российских атак и 15 ударов беспилотников
Фото: depositphotos.com

Дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме все еще значителен. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" 29 января в Facebook.

В компании отметили, что потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и 28 января.

"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Но энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций", – говорится в сообщении.

Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В "Укрэнерго" сообщили, что по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, поэтому объем производимой электроэнергии в системе снизился.

"До всех облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

"В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается восстановление плановой схемы питания региона. "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – сообщили в пресс-службе.

В целом энергосистема Украины уже перенесла 13 ракетных российских атак и 15 ударов беспилотников.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02EKXvLXbxmDRDRWCbrzvoLXALz8EJ8sRbdh1b1Ct57vbJzpzG41zWBG3WHgvd4N6hl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины
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