Потребление электроэнергии в Украине растет из-за похолодания, есть риск превышения лимитов – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян Фото: depositphotos.com

В компании напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян.

"Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – говорится в сообщении.

Облэнерго получили лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"По состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", – сообщили в компании.