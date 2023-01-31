Потребление электроэнергии в Украине растет из-за похолодания, есть риск превышения лимитов – "Укрэнерго"

В компании напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян.
"Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – говорится в сообщении.
Облэнерго получили лимиты потребления, которые действуют в течение суток.
"По состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", – сообщили в компании.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.