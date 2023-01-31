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Потребление электроэнергии в Украине растет из-за похолодания, есть риск превышения лимитов – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян
В "Укрэнерго" напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян
Фото: depositphotos.com

В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Об этом 31 января пресс-служба "Укрэнерго" сообщила в Facebook.

В компании напомнили, что украинская энергосистема ранее подверглась 13 ракетным и 15 дроновым атакам россиян.

"Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – говорится в сообщении.

Облэнерго получили лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"По состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid05GzxW3RtkbaVvYUjkQoij9oyPDhq8vF7j6Fx3S7xSkU2bwmpitUnSnEvaH8n5ZCRl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
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