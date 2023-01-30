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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине увеличилось потребление электроэнергии, в энергосистеме значительный дефицит – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" подчеркнули, что при превышении лимитов в регионах возможны отключения электроэнергии
В "Укрэнерго" подчеркнули, что при превышении лимитов в регионах возможны отключения электроэнергии
Фото: depositphotos.com

В Украине с началом новой рабочей недели увеличилось потребление электроэнергии, что привело к значительному дефициту в энергосистеме. Об этом 30 января в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – пояснили в компании.

В "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на сегодняшнее утро аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Однако подчеркнули, что при превышении лимитов в регионах возможны отключения электроэнергии.

В то же время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций на выходных были выведены на ремонт.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – подчеркнули в компании.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, дефицит, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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