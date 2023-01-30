В Украине увеличилось потребление электроэнергии, в энергосистеме значительный дефицит – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" подчеркнули, что при превышении лимитов в регионах возможны отключения электроэнергии Фото: depositphotos.com

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – пояснили в компании.

В "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на сегодняшнее утро аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Однако подчеркнули, что при превышении лимитов в регионах возможны отключения электроэнергии.

В то же время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций на выходных были выведены на ремонт.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – подчеркнули в компании.