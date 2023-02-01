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В Минэнерго опровергли информацию о коррупции в переговорах о подключении завода Bayraktar – "Forbes Україна"

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В октябре в компании Baykar заявили, что планируют завершить строительство своего завода в Украине через два года
В октябре в компании Baykar заявили, что планируют завершить строительство своего завода в Украине через два года
Фото: EPA

Министерство энергетики опровергло новости о коррупции в переговорах о подключении будущего завода по производству беспилотников Bayraktar к энергосистеме. Об этом сообщает издание "Forbes Україна" со ссылкой на представителей министерства.

"Представители турецкой компании заверили, что не имеют претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн", – рассказал изданию чиновник из Минэнерго.

Forbes выяснил, откуда взялась цифра в $10 млн: для оценки стоимости проекта Baykar заказал услуги подрядной инжиниринговой организации, название которой не раскрывает. Подрядчик использовал технические условия, предоставленные "Укрэнерго", говорит менеджер крупной энергетической компании.

"Эта частная компания оценила стоимость работ в $10 млн, а сроки – в два года", – сообщает "Forbes Україна".

По данным издания, подрядчик назвал "не заоблачные" цифры. По предварительным оценкам, стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, – около $8 млн, говорит собеседник журналистов в правительстве.

Контекст:

О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в августе, что под строительство завода уже куплена земля.

В октябре в компании Baykar заявили, что планируют завершить строительство своего завода в Украине через два года.

Теги: коррупция, энергетика, Forbes, Укрэнерго, переговоры, Министерство энергетики, беспилотники, энергосистема, Bayraktar
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