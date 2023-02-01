В Минэнерго опровергли информацию о коррупции в переговорах о подключении завода Bayraktar – "Forbes Україна"

В октябре в компании Baykar заявили, что планируют завершить строительство своего завода в Украине через два года Фото: EPA

"Представители турецкой компании заверили, что не имеют претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн", – рассказал изданию чиновник из Минэнерго.

Forbes выяснил, откуда взялась цифра в $10 млн: для оценки стоимости проекта Baykar заказал услуги подрядной инжиниринговой организации, название которой не раскрывает. Подрядчик использовал технические условия, предоставленные "Укрэнерго", говорит менеджер крупной энергетической компании.

"Эта частная компания оценила стоимость работ в $10 млн, а сроки – в два года", – сообщает "Forbes Україна".

По данным издания, подрядчик назвал "не заоблачные" цифры. По предварительным оценкам, стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, – около $8 млн, говорит собеседник журналистов в правительстве.