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"Война внесла коррективы, есть угроза ракетного удара". Посол рассказал, на каком этапе строительство завода по производству Bayraktar в Украине

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Планируется, что первые Bayraktar украинского производства будут выпущены примерно через два года
Планируется, что первые Bayraktar украинского производства будут выпущены примерно через два года
Фото: EPA

Работы по строительству завода Baykar Makina в Украине ведутся, несмотря на полномасштабную войну. Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 13 января.

"Точно завод будет построен, и точно работы не заморожены... Со стороны компании Baykar Makina уже создано предприятие, куплена земля, готовятся коммуникации, сделан проект и завода, и центра по проведению исследований и обучения", – сказал Боднар.

Что касается формальной стороны, по его словам, приблизительно месяц назад была завершена ратификация соглашения о создании этого завода Верховной Радой Украины. Теперь это соглашение должна ратифицировать Турция, после чего стороны обменяются ратификационными документами, чтобы соглашение вступило в силу.

"К сожалению, война внесла коррективы в первоначальные планы по заводу... Понятно, что это оборонно-промышленный объект, есть угроза того, что он может быть подвергнут ракетному удару. И это было сказано страной-агрессором", – сказал посол.

В то же время, подчеркнул он, пока что темпы, запланированные на подготовку проектной документации, получение лицензий, ратификацию сделки, сохраняются даже с учетом продолжающихся боевых действий.

По предварительным расчетам, в течение приблизительно двух лет завод должен быть построен и первые беспилотники – сойти с конвейеров, добавил Боднар.

Контекст:

Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства Украины и Турции подписали в начале февраля 2022 года.

В октябре гендиректор компании Baykar Халук Байрактар подчеркивал, что планы по строительству завода реализуются, несмотря на препятствия, созданные вторжением России. Компания планирует завершить строительство в течение двух лет.

Теги: Турция, строительство, беспилотники, Василий Боднар, война России против Украины, ратификация, соглашение, Bayraktar
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