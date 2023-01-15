"Война внесла коррективы, есть угроза ракетного удара". Посол рассказал, на каком этапе строительство завода по производству Bayraktar в Украине

Планируется, что первые Bayraktar украинского производства будут выпущены примерно через два года Фото: EPA

"Точно завод будет построен, и точно работы не заморожены... Со стороны компании Baykar Makina уже создано предприятие, куплена земля, готовятся коммуникации, сделан проект и завода, и центра по проведению исследований и обучения", – сказал Боднар.

Что касается формальной стороны, по его словам, приблизительно месяц назад была завершена ратификация соглашения о создании этого завода Верховной Радой Украины. Теперь это соглашение должна ратифицировать Турция, после чего стороны обменяются ратификационными документами, чтобы соглашение вступило в силу.

"К сожалению, война внесла коррективы в первоначальные планы по заводу... Понятно, что это оборонно-промышленный объект, есть угроза того, что он может быть подвергнут ракетному удару. И это было сказано страной-агрессором", – сказал посол.

В то же время, подчеркнул он, пока что темпы, запланированные на подготовку проектной документации, получение лицензий, ратификацию сделки, сохраняются даже с учетом продолжающихся боевых действий.

По предварительным расчетам, в течение приблизительно двух лет завод должен быть построен и первые беспилотники – сойти с конвейеров, добавил Боднар.