"До встречи в тюрьме". Российские пранкеры хотели поговорить с гендиректором Bayraktar от имени Шмыгаля, их разоблачила украинская разведка

В Минобороны подчеркнули, что целью акции россиян с участием Халука была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией Фото: ЕРА

По данным ведомства, российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек якобы говорит не свойственные ему вещи.

Разговор с Халуком пранкеры собирались вести от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого они создали с помощью технологии deepfake.

"Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халуком россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar… Следует отметить низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз выдавших себя во время разговора. В том числе незнанием правильного произношения устойчивого выражения "бабине літо", которое они произносили как российское "бабьє лєто", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией.

"Мистер Халук скоро к нам присоединится. У меня для вас есть еще одна очень хорошая новость. Вы разоблачены и скоро вас накажут. Мы найдем вас где угодно, ваша попытка провалилась. До скорой встречи в тюрьме", – сказал пранкерам во время разговора "секретарь компании Baykar".