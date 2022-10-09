"До встречи в тюрьме". Российские пранкеры хотели поговорить с гендиректором Bayraktar от имени Шмыгаля, их разоблачила украинская разведка

По данным ведомства, российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек якобы говорит не свойственные ему вещи.
Разговор с Халуком пранкеры собирались вести от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого они создали с помощью технологии deepfake.
"Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халуком россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar… Следует отметить низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз выдавших себя во время разговора. В том числе незнанием правильного произношения устойчивого выражения "бабине літо", которое они произносили как российское "бабьє лєто", – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией.
"Мистер Халук скоро к нам присоединится. У меня для вас есть еще одна очень хорошая новость. Вы разоблачены и скоро вас накажут. Мы найдем вас где угодно, ваша попытка провалилась. До скорой встречи в тюрьме", – сказал пранкерам во время разговора "секретарь компании Baykar".
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".
Беспилотники Bayraktar TB2 стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Еще в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.
8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar уже купила земельный участок для завода.
В конце августа Халук заявил, что его компания не будет продавать беспилотники России, даже если Москва предложит "большую сумму".