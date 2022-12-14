В Турции совершил первый полет беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем. Видео

"Bayraktar Kizilelma, первый турецкий беспилотный боевой самолет, совершил свой первый полет", – написал Байрактар.
В связи с этим он пожелал удачи Турции и турецкому народу, а также турецким "друзьям и братьям по географии".
Milli * HA serüvenimizdeki 20 y * ll * k hayalimiz bugün gerçek oldu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Türkiye'nin ilk insans * z sava * uça * Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçu * unu gerçekle * tirdi. *
Vatan * m * za, milletimize, tüm dost ve karde * ço * rafyalara hay * rl * u * urlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi * pic.twitter.com/mBXDYLUeVE
Совладелец Baykar также обнародовал видео взлета Bayraktar Kizilelma.
Daha fazla yerde tutamad * k uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize * ükürler olsun...#KIZILELMA *
We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
Посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter отметил, что беспилотный турецкий истребитель оснащен украинским двигателем, и поздравил с первым его полетом братьев Байрактар – владельцев компании Baykar.
Безпілотний * винищувач #KIZILELMA з українським двигуном * вже в повітрі! Найкращі вітання @haluk і @Selcuk, @BaykarTech https://t.co/hFU1y50u7q— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) December 14, 2022
Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный БПЛА, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar. БПЛА имеет максимальную взлетную массу около шести тонн, из которых более полутора тонн приходится на полезную (боевую) нагрузку, оснащен одним турбореактивным двигателем. Максимальная скорость БПЛА – до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета до пяти часов.
По данным портала "Мілітарний", В 2021 году компания Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Украинский двигатель используется также в БПЛА Bayraktar Akinci.
Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует выпускать на новом заводе в Украине несколько видов боевой техники, в том числе Bayraktar Kızılelma. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил об этом 11 августа в интервью директору фонда "Повернись живим" Тарасу Чмуту.
8 августа Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля. Генеральный директор Baykar Халук Байрактар 28 октября заявил, что компания планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года.
13 декабря проект "Крым. Реалии" сообщил, что Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, которое в том числе позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотников Bayraktar.