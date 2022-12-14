В Турции совершил первый полет беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем. Видео

"Bayraktar Kizilelma, первый турецкий беспилотный боевой самолет, совершил свой первый полет", – написал Байрактар.

В связи с этим он пожелал удачи Турции и турецкому народу, а также турецким "друзьям и братьям по географии".

Milli * HA serüvenimizdeki 20 y * ll * k hayalimiz bugün gerçek oldu!



Türkiye'nin ilk insans * z sava * uça * Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçu * unu gerçekle * tirdi. *



Vatan * m * za, milletimize, tüm dost ve karde * ço * rafyalara hay * rl * u * urlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi * pic.twitter.com/mBXDYLUeVE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Совладелец Baykar также обнародовал видео взлета Bayraktar Kizilelma.

Daha fazla yerde tutamad * k uçtu!

Rabbimize * ükürler olsun...#KIZILELMA *



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter отметил, что беспилотный турецкий истребитель оснащен украинским двигателем, и поздравил с первым его полетом братьев Байрактар – владельцев компании Baykar.