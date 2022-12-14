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В Турции совершил первый полет беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем. Видео

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Bayraktar Kızılelma отправился в первый полет
Bayraktar Kızılelma отправился в первый полет
Фото: Selçuk Bayraktar | Twitter

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kizilelma, разработанный компанией Baykar, 14 декабря совершил первый успешный полет в Турции, сообщил в Twitter технический директор и совладелец компании Сельчук Байрактар.

"Bayraktar Kizilelma, первый турецкий беспилотный боевой самолет, совершил свой первый полет", – написал Байрактар.

В связи с этим он пожелал удачи Турции и турецкому народу, а также турецким "друзьям и братьям по географии".

Совладелец Baykar также обнародовал видео взлета Bayraktar Kizilelma.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter отметил, что беспилотный турецкий истребитель оснащен украинским двигателем, и поздравил с первым его полетом братьев Байрактар – владельцев компании Baykar.

Контекст:

Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный БПЛА, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar. БПЛА имеет максимальную взлетную массу около шести тонн, из которых более полутора тонн приходится на полезную (боевую) нагрузку, оснащен одним турбореактивным двигателем. Максимальная скорость БПЛА – до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета до пяти часов.

По данным портала "Мілітарний", В 2021 году компания Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Украинский двигатель используется также в БПЛА Bayraktar Akinci.

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует выпускать на новом заводе в Украине несколько видов боевой техники, в том числе Bayraktar Kızılelma. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил об этом 11 августа в интервью директору фонда "Повернись живим" Тарасу Чмуту.

8 августа Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля. Генеральный директор Baykar Халук Байрактар 28 октября заявил, что компания планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года.

13 декабря проект "Крым. Реалии" сообщил, что Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, которое в том числе позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотников Bayraktar.

Теги: Украина, Турция, беспилотники, Василий Боднар, технологии, истребители, посол, Bayraktar, Халук Байрактар
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