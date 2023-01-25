Baykar бесплатно передала ВСУ два Bayraktar

"Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам Украины и народу Украины в защите от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", – говорится в сообщении.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Литва объявила в мае о сборе средств на беспилотник Bayraktar для Украины. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.

Второй страной, собравшей деньги на Bayraktar, стала Польша. Сбор средств стартовал в конце июня. 24 июля стало известно, что в Польше собрали 22,5 млн злотых ($4,7 млн) на беспилотник Bayraktar для Украины. 28 июля стало известно о том, что производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше.

22 июня в Украине стартовал проект "Народный Bayraktar". Фонд волонтера Сергея Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2. В начале сентября три беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирали деньги украинцы вместе с фондом Притулы, доставили в Украину. Им дали имена.