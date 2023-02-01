Ситуация с энергообеспечением в Украине улучшилась – Минэнерго

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% потребности", – говорится в сообщении.
В связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями сейчас в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
"Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Сумской, Волынской, Тернопольской и Кировоградской областях", – отметили в пресс-службе.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.