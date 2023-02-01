Ситуация с энергообеспечением в Украине улучшилась – Минэнерго

Ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% от потребности Фото: depositphotos.com

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% потребности", – говорится в сообщении.

В связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями сейчас в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

"Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Сумской, Волынской, Тернопольской и Кировоградской областях", – отметили в пресс-службе.