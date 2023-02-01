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ОБЩЕСТВО

Ситуация с энергообеспечением в Украине улучшилась – Минэнерго

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Ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% от потребности
Ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% от потребности
Фото: depositphotos.com

1 февраля ситуация с энергообеспечением потребителей улучшилась по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 21% потребности", – говорится в сообщении.

В связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями сейчас в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. 

"Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Сумской, Волынской, Тернопольской и Кировоградской областях", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, война России против Украины
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