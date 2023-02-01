В результате ракетных атак самая сложная ситуация с сетями в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях – Госэнергонадзор

Руслан Слободян: Это в значительной степени связано с состоянием электрических сетей в результате ракетных атак Скриншот: Ми - Україна / YouTube

"Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Это в значительной степени связано также с состоянием электрических сетей в результате ракетных атак", – сказал он.

Слободян отметил, что в этих областях сложнее распределять электроэнергию между потребителями.