Военный эксперт Свитан: Русские с Рождества пошли в наступление. Сейчас уже весь донецкий фронт пришел в движение

Гордон напомнил заявления украинских и западных политиков, что россияне могут начать наступление в феврале-марте. Свитан ответил, что на самом деле оккупанты пошли в наступление примерно три недели назад.
"Вот по поводу сроков. Русские уже пошли в наступление. Они пошли в наступление с Рождества, с 6–7-го числа. Они предложили перемирие. Под видом перемирия должны были переформатироваться в районе Угледара и в районе Соледара [Донецкой области]. То есть в этих двух точках. Но мы не согласились, естественно. Движение в районе Угледара погасили тогда", – сказал эксперт.
По его информации, в районе Угледара силы обороны Украины "отработали, отминусовали кого надо было".
"А в Соледаре они все-таки под этим прикрытием начали двигаться. И сейчас уже весь фронт донецкий пришел в движение... Россияне везде наступают: от Угледара до Соледара. То есть наступление уже идет. Говорят, что "через два-три месяца что-то начнется", – не начнется. Уже все началось. Зеленого свистка не будет, как это было 24-го числа (имеется в виду, как в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. – "ГОРДОН"). Все, что у них есть, они сразу заводят. Мы это видим прекрасно", – сказал Свитан.
Он подчеркнул, что сейчас Россия нигде не накапливает ресурсы, а все подготовленные части сразу бросает на фронт.
"Никто нигде скапливать ничего не будет. У них не хватает... Если они остановятся, у нас сразу войска пойдут в обратную сторону – и фронт пойдет в реверс. Потому они будут живой силой его поджимать", – спрогнозировал эксперт.
В Запорожской области, по его словам, оккупанты "попытались попробовать нашу оборону – поняли, что она там кондовая, железобетонная, оттянулись обратно, закопались – и сидят тихо, как мыши".
"А двигаться будут на донецком фронте", – предупредил Свитан.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале 2023 года. В конце января агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле, подтвердило, что президент России Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что на востоке Украины уже фиксируется "определенное увеличение наступательных действий" оккупантов. Президент предположил, что они "пытаются получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России".
Оккупантам в январе удалось захватить Соледар, интенсивные бои уже несколько месяцев продолжаются возле Бахмута. Кроме того, оккупанты штурмуют позиции сил обороны Украины возле Угледара.
Весной, по информации начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, Украина планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".