Военный эксперт Свитан: Русские с Рождества пошли в наступление. Сейчас уже весь донецкий фронт пришел в движение

Свитан подчеркнул, что российские оккупанты не готовятся к наступлению, а уже его начали Скриншот: Radio NV / YouTube

Гордон напомнил заявления украинских и западных политиков, что россияне могут начать наступление в феврале-марте. Свитан ответил, что на самом деле оккупанты пошли в наступление примерно три недели назад.

"Вот по поводу сроков. Русские уже пошли в наступление. Они пошли в наступление с Рождества, с 6–7-го числа. Они предложили перемирие. Под видом перемирия должны были переформатироваться в районе Угледара и в районе Соледара [Донецкой области]. То есть в этих двух точках. Но мы не согласились, естественно. Движение в районе Угледара погасили тогда", – сказал эксперт.

По его информации, в районе Угледара силы обороны Украины "отработали, отминусовали кого надо было".

"А в Соледаре они все-таки под этим прикрытием начали двигаться. И сейчас уже весь фронт донецкий пришел в движение... Россияне везде наступают: от Угледара до Соледара. То есть наступление уже идет. Говорят, что "через два-три месяца что-то начнется", – не начнется. Уже все началось. Зеленого свистка не будет, как это было 24-го числа (имеется в виду, как в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. – "ГОРДОН"). Все, что у них есть, они сразу заводят. Мы это видим прекрасно", – сказал Свитан.

Он подчеркнул, что сейчас Россия нигде не накапливает ресурсы, а все подготовленные части сразу бросает на фронт.

"Никто нигде скапливать ничего не будет. У них не хватает... Если они остановятся, у нас сразу войска пойдут в обратную сторону – и фронт пойдет в реверс. Потому они будут живой силой его поджимать", – спрогнозировал эксперт.

В Запорожской области, по его словам, оккупанты "попытались попробовать нашу оборону – поняли, что она там кондовая, железобетонная, оттянулись обратно, закопались – и сидят тихо, как мыши".

"А двигаться будут на донецком фронте", – предупредил Свитан.

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