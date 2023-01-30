У России пока не хватает сил и средств для наступления в Запорожской области – ВСУ

Ерин отметил, что за последние несколько дней усиления группировок РФ на запорожском направлении не наблюдается Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Он отметил, что на таврическом направлении ситуация остается стабильно тяжелой. Основной вид деятельности российских оккупантов – это обстрелы населенных пунктов, гражданской инфраструктуры и других гражданских объектов.

Что касается именно запорожского направления, то на данный момент, как говорит Ерин, боевых столкновений там не наблюдается.

"Противник основные усилия сосредоточил на ведении разведки и нанесении огневых ударов. По поводу возможности вести какие-то активные наступательные действия на запорожском направлении, то об этом пока речь не идет. Сил и средств, которые сосредоточил враг, на данный момент недостаточно для полноценного наступления", – добавил он.

За последние несколько дней усиление группировок РФ на запорожском направлении не наблюдается, отметил полковник.

Ерин также отметил, что на некоторых участках фронта в Запорожской области войска РФ пытались улучшить тактическое положение и совершать небольшими группами около 10 человек определенные ударно-штурмовые действия, в частности в районе Гуляйполя. Однако у них ничего не получилось и украинские позиции остались за ВСУ.