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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России пока не хватает сил и средств для наступления в Запорожской области – ВСУ

Ерин отметил, что за последние несколько дней усиления группировок РФ на запорожском направлении не наблюдается
Ерин отметил, что за последние несколько дней усиления группировок РФ на запорожском направлении не наблюдается
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Сейчас на запорожском направлении не происходит каких-либо боевых столкновений, россияне сосредоточили основные усилия на ведении разведки и обстрелах. Об этом в эфире телемарафона на канале "Рада" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления, полковник Евгений Ерин.

Он отметил, что на таврическом направлении ситуация остается стабильно тяжелой. Основной вид деятельности российских оккупантов – это обстрелы населенных пунктов, гражданской инфраструктуры и других гражданских объектов.

Что касается именно запорожского направления, то на данный момент, как говорит Ерин, боевых столкновений там не наблюдается.

"Противник основные усилия сосредоточил на ведении разведки и нанесении огневых ударов. По поводу возможности вести какие-то активные наступательные действия на запорожском направлении, то об этом пока речь не идет. Сил и средств, которые сосредоточил враг, на данный момент недостаточно для полноценного наступления", – добавил он.

За последние несколько дней усиление группировок РФ на запорожском направлении не наблюдается, отметил полковник.

Ерин также отметил, что на некоторых участках фронта в Запорожской области войска РФ пытались улучшить тактическое положение и совершать небольшими группами около 10 человек определенные ударно-штурмовые действия, в частности в районе Гуляйполя. Однако у них ничего не получилось и украинские позиции остались за ВСУ.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Таврия, война, нападение, обстрелы, наступление, война России против Украины, инфраструктура, столкновение, войска, Гуляйполе, россияне, Евгений Ерин
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